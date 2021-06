Вокалистът на Blink-182 Марк Хопъс разкри, че има рак

В окалистът и басист на групата Blink-182 Марк Хопъс разкри, че се подлага на химиотерапия за рак.

49-годишният музикант сподели новината чрез социалните мрежи, като написа: "Гадно е и съм уплашен".

Хопъс също публикува снимка в своя Instagram Story за него в болница, заедно с надписа: "Да, здравей. Едно лечение на рак, моля", пишат от Би Би Си.

Той сподели още с феновете, че се е подлагал на лечение "през последните три месеца".

"Имам рак. Гадно е и се страхувам, и в същото време съм благословен с невероятни лекари, семейство и приятели, за да мога да преодолея това", написа той в Туитър.

Blink-182 star Mark Hoppus reveals cancer diagnosis https://t.co/Rj6RSlMrgG — BBC News (World) (@BBCWorld) June 24, 2021

"Все още ме очакват месеци на лечение, но се опитвам да остана обнадежден и позитивен. Нямам търпение да се излекувам и да се видим на концерт в близко бъдеще. Любов към всички вас", завършва поста си Марк.

Неговата група Blink-182 имаше хитове в началото на века - като All The Small Things и What's My Age Again.