"Мамо, добре съм": Последните думи на 6-годишното момче, убито заради произхода си

"Мамо, добре съм". Това са били последните думи на шестгодишното американско момче от палестински произход, което бе убито в Илинойс през уикенда. Според разследващи детето е станало жертва на престъпление от омраза. При атаката бе сериозно ранена и майка му. Обвинен за престъплението е хазяинът на семейството.

Опечалените се събраха на погребението на Уадеа ал Фаюм в понеделник, часове след като заподозреният се яви за първи път в съда.

Полицията заяви, че Уадеа и майка му Ханаан Шахин, която се лекува в болница, след като е получила "повече от дузина прободни рани", са били обект на нападение "поради това, че са мюсюлмани, и поради продължаващия конфликт в Близкия изток, в който участват "Хамас" и израелците".

Те са били нападнати от хазяина си в събота в градчето Плейнфийлд, окръг Уил, на около 40 мили (64 км) югозападно от Чикаго.

Момчето е намушкано 26 пъти с нож, а 32-годишната г-жа Шахин е получила множество рани. Г-жа Шахин не можа да присъства на погребението, докато се лекува в болница, но се очаква да оцелее.

71-годишният Джоузеф Чуба, който е обвинен в убийство от първа степен, опит за убийство от първа степен, два случая на престъпление от омраза и нанасяне на побой със смъртоносно оръжие при утежняващи обстоятелства, се е явил първоначално в окръжния съд на Уил часове преди погребението.

"Това е нещо, за което се опитахме да предупредим"

Опечалените се събраха за погребението на Уадеа в джамията на Фондацията в Бриджвю, Илинойс, община югозападно от Чикаго, известна като "Малката Палестина" заради голямата концентрация на американци от палестински произход.

Махмуд Юсеф, чичото на Уадеа, заяви на пресконференция пред джамията: "Той е шестгодишно дете. Като всяко друго шестгодишно дете, той обича да играе игри.

"Той е много добро дете. Обича да скача нагоре-надолу."

Юсеф добавя: "Получихме текстово съобщение от майка му, че когато е бил намушкан с нож, последните му думи към майка му са: "Мамо, добре съм". Знаете ли какво? Той е добре. Той е на по-добро място."

المحقق سأل المتهم بطعن الطفل وديع ٢٦ طعنة لم فعلت هذا: قال كنت اشاهد التلفزيون طوال الفترة الماضية وقررت انه يجب ان لا يكبر طفل فلسطيني. الاعلام المحرض علينا تسبب بقتله. السياسيون المحرضون سبب هذا ايضا. #WadeaAlFayoume pic.twitter.com/15pJJgZ24N — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) October 17, 2023

По време на погребението в мазето на джамията жени и деца се скупчиха и плачеха.

Десетки присъстваха на службата, включително двама мъже, които развяваха палестински знамена, преди групата да започне да пее: "Свободна, свободна Палестина".

Убийството става на фона на нова криза в Близкия изток след смъртоносното нападение на бойци на "Хамас" срещу израелски цивилни граждани преди седмица и последвалото отмъщение от страна на Израел в контролираната от "Хамас" ивица Газа.

Конфликтът постави еврейските и палестинските мюсюлмански общности в Съединените щати на ръба и ги накара да се страхуват от потенциална ответна реакция срещу тях.

В понеделник, след нападението над Уадеа и майка му, Ахмед Рехаб, изпълнителен директор на чикагския офис на Съвета за американско-ислямски отношения, заяви:

"Това е тежък ден. Това е най-лошият кошмар, който се сбъдва. Това е е нещо, за което се опитвахме да предупредим".

"Боли ме, че жертвеното агне беше това красиво шестгодишно момче".

Рехаб добавя, че майка му Шахин е дошла от Западния бряг в САЩ преди 12 години, а баща му е имигрирал преди девет години.

Заподозреният се явява в съда

На Чуба е назначен служебен защитник. По време на явяването си в съда той не е направил признание по повдигнатите му обвинения.

Преди намушкването с нож не са били известни никакви проблеми или конфликти между Чуба и семейството, съобщават разследващите по случая.

Бащата на момчето, Одай ал Фаюм, заяви пред The Daily Beast, че Чуба е имал "добри отношения" с майката и сина на момчето, като е построил къщичка на дървото за малкото дете пред дома, който те са наели от него.

"Той е ангел. По принцип е малък ангел под формата на човек", казва Ел-Фаюм за сина си.

"Трудно ми е да си представя този човек, който държи нож и се готви да прободе сина ми", казва бащата.

Бащата на момчето получава текстови съобщения от майката на детето, докато тя е в болница, в които тя описва нападението.

Той добави: "Той попита съпругата си ... какво се е случило", разкрива Рехаб.

"Той е почукал на вратата, опитал се да я удуши с думите: "Вие, мюсюлманите, трябва да умрете". След това я мушка с нож.", разкрива думите на пострадалата Рехаб.

Късно в неделя главният прокурор Мерик Гарланд заяви, че Министерството на правосъдието на САЩ ще започне федерално разследване за престъпления от омраза разследване на нападението.