Ливан: 15 души са били убити при сблъсъци с израелските сили в Южен Ливан

Л иван съобщи, че 15 души са били убити днес при сблъсъци с израелските сили в южната част на страната, предаде ДПА.

Смъртните случаи са настъпили след изтичането на крайния срок за изтегляне на израелските войски от Южен Ливан като част от споразумението за прекратяване на огъня между Израел и проиранското шиитско движение "Хизбула".

Израелските сили ще останат в Южен Ливан

Въпреки насилието много хора се опитват да се върнат обратно в домовете си, от които бяха принудени да избягат в месеците на трансгранични нападения.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че при израелските нападения са загинали 15 души, предимно цивилни, а 83 са били ранени.

