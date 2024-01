"Ленин е хаос и раздор": Почитание и бездънна омраза към диктатора

Н авършиха се 100 години (21.1.) от смъртта на Владимир Илич Улянов (Ленин). Оценките за неговата личност и роля в историята са крайно противоположни и варират между почитание и бездънна омраза. Това посочва Вера Фридрих за Deutsche Welle .

В днешна Русия рядко си спомнят за вожда на Октомврийската революция. Обикновено това става на рождения му ден, на годишнината от смъртта му или в моменти, в които Владимир Путин го нарича “архитекта на Украйна”. Според Путин съществуването на държавата Украйна е “резултат от болшевишката политика”.

През февруари 2022 г., няколко дни преди началото на агресивната война срещу Украйна, Путин заяви, че трябва да се пребори с нежеланите последици от действията на Ленин. Революционерът е отстоявал правото на нациите на самоопределение и твърдо е вярвал, че националните култури ще изчезнат.

“Ленин е всичко онова, което Русия не иска да бъде”

Руският президент обрисува Ленин като “лошият герой”, който е разрушил голямата и силна империя. Според австрийския историк Ханес Лайдингер, който е автор на биографична книга за първия министър-председател на СССР, революционният характер на фигурата на Ленин го прави непопулярен за Путин и обкръжението му. "Ленин е хаос. Ленин е раздор. Ленин е всичко онова, което Русия не иска да бъде”, обяснява той.

“Ленин е критикуван за частичното си сътрудничество с германците по време на Първата световна война, т.е. с врага. А втората, може би, много по-важна причина за критиката е политиката на Ленин за националностите. Като борец срещу класовото обществото, той е бил убеден, че единството на пролетариите от всички страни ще бъде възстановено, но е искал да разреши въпроса за националностите в СССР на федерален принцип и е говорел за самоопределение, стигащо дори до степен на отделяне. Това е трън в очите на Путин", казва още Лайдингер в интервю за ДВ.

