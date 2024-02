Лавина затрупа 30 души в Афганистан, има жертви (ВИДЕО)

Л авина уби най-малко 6 и затрупа още 30 души в афганистанска провинция Нуристан, предаде АФП.

"Все още вали сняг. Продължават спасителните дейности и броят на загиналите може да се увеличи", заяви ръководителят на отдела за информация и култура на провинцията Джамиула Хашими.

През нощта на 18 срещу 19 февруари лавината връхлетя село Накре в долината Татин в Нуристан и затрупа домовете със сняг и отломки.

Около 20 къщи са разрушени или силно повредени, допълни Хашими.

"Поради облаци и дъжд хеликоптерът не може да кацне в Нуристан", заяви Маулви Мохамед Наби Адел, началник на службата за обществени работи в провинцията, като добави, че снегът е блокирал един от основните пътища към провинцията, което затруднява "спасителната операция".

Провинция Нуристан, която граничи с Пакистан, е покрита предимно с планински гори и се намира в южния край на планинската верига Хиндукуш.

Тази година снеговалежът закъсня в голяма част от Афганистан, който е свикнал със сурова зима.

Изключително малкото количество дъжд в страна, която разчита основно на земеделието, принуди много фермери да отложат засаждането на растенията.

Avalanche in Shakay district in Badakhshan province deep in North-eastern Afghanistan, Badakhshan lies on the border with Tajikistan 🇹🇯 and China. pic.twitter.com/g7chn5oloL