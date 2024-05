Сърдечносъдовите заболявания убиват по 10 000 европейци дневно

С ърдечносъдовите заболявания убиват по 10 000 души дневно в Европа, което се равнява на четири милиона годишно или четири от десет смъртни случая, съобщи АФП, позовавайки се на данни на Световната здравна организация (СЗО). Съветите към европейците са да се хранят с по-малко солена храна.

Ограничаването на солта с 25 процента може да спаси около 900 000 живота до 2030 г., каза Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.

💓10,000 lives are lost DAILY in Europe due to cardiovascular diseases. Men are more at risk of dying young.



