Кремъл: Критикуваме Запада, че следва пътя на унищожаване на нашите медии в чужбина

Р усия трябва "да отговаря адекватно" на ограниченията, които се въвеждат на Запад срещу руските медии, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

САЩ наложиха санкции на руски държавни медии

Тази седмица Държавният департамент на САЩ повдигна обвинения за пране на пари срещу двама служители на руската държавна телевизия Ар Ти, свързани с предполагаема схема за наемане на американска компания за създаване на онлайн съдържание, с което да се окаже влияние върху президентските избори в САЩ.

🔵 KREMLIN SAYS US PRESSURE ON RUSSIAN MEDIA IS UNACCEPTABLE AFTER TV PRESENTER CHARGED



The Kremlin on Friday accused the United States of applying unacceptable pressure to Russian media after the U.S. Justice Department charged Virginia-based Russian TV contributor Dimitri… pic.twitter.com/W8b93szLGK