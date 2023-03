Световната федерация по лека атлетика ще забрани трансджендър състезатели да участват в състезания за жени

С ветовната федерация по лека атлетика потвърди, че ще забрани на трансджендър състезатели да участват в състезания за жени. Забраната се отнася за трансджендъри, които са били мъже в пубертета, но след това са сменили пола си.

"Предприехме решителни действия да предпазим женските категории в нашия спорт, като ограничим участието на трансджендър атлети. Това решение бе взето след консултации с множество заинтересовани страни, включително 40 федерации, нашите атлети, нашите треньори, атлетическата комисия, както и редица други групи, включително и трансджендър групи, експерти на ООН, Международния олимпийски комитет и Пара-атлетиката. Мнозинството от тях заявиха, че трансджендър атлетите не трябва да се състезават в женските категории", заяви президентът на Световната атлетика лорд Себастиан Коу.

"Inclusion" is fine.

However, it is obvious that if Transgenders are allowed to participate in Women's Sport, then there is no longer any point in continuing with Women's Sport.

Fairness?????



