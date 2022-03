Критики след победата на транссексуална плувкиня

Р ека Гьорги, плувкинята от Virginia Tech, която не успя да се състезава във финалите на 500 ярда свободен стил на националния шампионат на Националната колежанска асоциация (NCAA), оспори правилата на NCAA, позволяващи на транссексуалните жени да се състезават срещу биологични жени.

Гьорги завърши на 17-о място и в писмото твърди, че това се е случило заради доминацията на транссексуалната състезателка Лиа Томас в надпреварата.

Транссексуалната плувкиня от Университета на Пенсилвания Лиа Томас стана първият трансджендър шампион по плуване в историята на Националната колегиална атлетическа асоциация, след като спечели състезанието на 500 ярда свободен стил в Атланта. Томас изпревари Ема Веянт с 1,75 секунди, като времето ѝ бе 4:33.24 минути, но остана далеч от рекорда на Кейти Ледецки.

Река Гьорги написа писмо, адресирано до NCAA и го публикува в личния си акаунт в Instagram в неделя, съобщават от Fox News.

