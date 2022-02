Украйна затвори въздушното си пространство за граждански полети

У крайна затвори въздушното си пространство за граждански полети в четвъртък, позовавайки се на висок риск за безопасността, докато европейският авиационен регулатор също предупреди за опасности за полетите в граничните райони на Русия и Беларус поради военни дейности.

Руският президент Владимир Путин разреши военна операция в източната част на Украйна и това изглежда е началото на война в Европа, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Украинското държавно управление на въздушния трафик съобщи на уебсайта си, че въздушното пространство на страната е затворено за граждански полети и

обслужването на въздушния трафик е преустановено.

Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) заяви, че въздушното пространство над Русия и Беларус в рамките на около 185 километра от границите им с Украйна също може да крие рискове за безопасността.

„По-специално, съществува риск както от умишлено прехващане, така и от погрешна идентификация на граждански самолети. Наличието и възможното използване на широк спектър от наземни и въздушни бойни системи представлява висок риск за граждански полети, извършващи се на всички височини“, заяви агенцията в бюлетин относно зоната на конфликта.

