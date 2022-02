Кризисен щаб се събира у нас заради Украйна, българи са поискали евакуация

102 българи са заявили желание за евакуация от Украйна, заявиха за NOVA от българското външно министерство. Десет от тях са поискали евакуация тази сутрин. В част от страната няма ток, съобщиха още от МВнР, и призоваха хората да останат в домовете си, за да имат контакт с тях. В Одеса няма паника, няма и данни за желаещи за евакуация, информира DarikNews.bg.

В Министерството на външните работи се събира Кризисният щаб, който следи ситуацията около Украйна, съобщиха от българското Външно министерство.

А министърът на външните работи Теодора Генчовска осъди "военната агресия на Русия срещу Украйна" в изявление в профила си в Туитър.

"Категорично осъждам военната агресия на Русия срещу Украйна.

Този акт подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право", заяви Генчовска в профила си в Туитър.

I strongly condemn 🇷🇺's military aggression against 🇺🇦. This act undermines the sovereignty and independence of #Ukraine and constitutes a grave breach of international law. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine