К отка оцеля, след като падна от 18-ия етаж или височина от 55 метра.

Собственичката, 21-годишната Карли Бърк не могла да намери любимата си писана Джафа Кейк, когато се прибрала у дома.

Тогава си спомнила, че за последно видяла котката си близо до перваза на прозореца. Карли надникнала през него и видяла домашната си любимка да лежи на асфалта пред блока.

Момичето веднага слязло и занесло котката на ветеринар. Джафа Кейк била с подута уста и плюела кръв. Тя била оставена през нощта за лечение във ветеринарна клиника.

На другия ден стопанката ѝ очаквала лоши новини от лекаря. Но се оказало, че животното е в отлична форма.

За най-голямо учудване на ветеринарите котката нямала нищо счупено след шеметния полет.

Southampton: "My cat fell from an 18th-floor tower block flat window and survived" https://t.co/cQC2fptV3R