Кола се вряза в хора на летището в Кьолн

Най-малко 5-6 души бяха ранени днес на летището Кьолн/Бон в Западна Германия, след като шофьор с кола под наем се вряза в група хора, предаде "Ройтерс", като се позова на изявление на германската полиция.

Сред ранените в инцидента са и двама полицейски служители, съобщи говорителят на полицията.

Заподозреният за инцидента е задържан и откаран в болница в град Кьолн. Според полицейския говорител мъжът ще бъде приет в психиатрично отделение.

Германската полиция не съобщава повече подробности за инцидента.

Police say a man, who had been acting suspiciously, drove his car into several pedestrians in a parking garage at the Cologne Bonn Airport.https://t.co/ueQD66dHaY