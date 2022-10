Кой ще наследи премиерския пост във Великобритания

В ъв Великобритания политическата криза се задълбочава. В четвъртък премиерът Лиз Тръс подаде оставка след едва 45 дни на поста. Тя ще продължи да изпълнява функциите на министър-председател, докато бъде избран новият лидер на Консервативната партия. Това се очаква да се случи на 28 октомври, информират от NOVA.

Британският премиер Лиз Тръс подаде оставка

Междувременно, британската преса не спести пиперливи заглавия по повод най-кратко управлявалия премиер в историята на страната. Един от всекидневниците дори организира състезание - кой ще издържи по-дълго - Лиз Тръс или една маруля.

Социалните мрежи се изпълниха с колажи на зеленчука пред "Даунинг стрийт" 10.

BREAKING NEWS:



🚨 THE LETTUCE HAS OFFICIALLY OUTLASTED LIZ TRUSS AND WON 🚨



ALL HAIL THE LETTUCE.



🥗🥗🥗 https://t.co/o1zi8UEXXd