К итай днес показа пълната си военна мощ на огромен парад на площад „Тянанмън“ в Пекин по случай 70-ата годишнина от идването на власт на Комунистическата партия в страната.

В демонстрацията на сила участваха над 15 000 войници, 160 самолета и вертолета, и общо 580 танка, ракетни установки, бронирани машини и супермодерни военни дронове.

В центъра на вниманието беше китайската балистична ракета „Донгфенг“ 41, която може да носи ядрени бойни глави и да достигне САЩ за 30 минути.

КИТАЙ ПОКАЗА ВОЕННАТА СИ МОЩ, ХОНКОНГ ИЗБУХНА

Цялата тази военна сила премина пред погледа на пожизнения китайки президент Си Дзинпин.

„Няма сила, която да разклати основите на тази велика нация“, каза Си. „Никоя сила не може да спре китайския народ и китайската нация да вървят напред“.

„Да живее великата Комунистическа партия на Китай! Да живее великият китайски народ!“, продължи Си.

На събитието в Пекин присъства и лидерът на Хонконг Кери Лам.

Каква е истината за китайския комунизъм

„Прогресирайки напред, ние трябва да останем отдадени на стратегията за мирно обединение „Една държава, две системи“, посочи Си. Той добави, че Комунистическата партия ще „насърчи мирното развитие на вътрешните отношения и ще продължи да се стреми напред към пълното обединение на страната“, визирайки Тайван.

Междувременно Хонконг е обхванат от нова вълна на протести. Демонстрациите срещу китайското тоталитарно управление продължават вече четири седмици.

Лидерът на Хонконг с пресконференция след изтекъл запис

Десетки хиляди излязоха днес на протест в центъра на автономния град. Те разпръскваха хартиени пари, което е традиционен ритуал при погребение, обявявайки, че парадът в Пекин е като траурна церемония за Хонконг. По повод 70-годишнината от създаването на Китайската народна република днес беше планирана демонстрация на Гражданския форум за човешки права. Организаторите не получиха разрешение за проявата, но това не ги спря. Протестиращите нарекоха днешната акция „Ден на скръб”.

Offerings of paper money for the dead at Hong Kong protests on China’s national day — “their celebration is like a funeral for our city” says one protestor pic.twitter.com/6U8VrVLlp0