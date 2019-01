Семейството на канадец, осъден на смърт в Китай, заяви, че „най-големите им страхове“ са се сбъднали. Робърт Лойд Шеленберг беше осъден на 15 години затвор за контрабанда на наркотици, но в понеделник съдът заяви, че тази присъда е твърде снизходителна и я замени със смъртна.

„Това е ужасяваща, нещастна, сърцераздирателна ситуация“, заяви леля му Лаури Нелсън-Джоунс в имейл до Би Би Си (BBC). „Най-големият ни страх се потвърди. Невъобразими са чувствата и мислите ни“, добави тя.

Канадският премиер Джъстин Трюдо осъди решението.

„За нас като правителство е крайно обезпокоително, както би трябвало да бъде за всички наши международни приятели и съюзници, че Китай е избрал произволно да приложи смъртно наказание“, каза той в изявление.

Шеленберг има 10 дни да обжалва присъдата, а адвокатът му съобщи пред агенция Ройтерс, че това най-вероятно ще се случи. Неговият случай беше неочаквано преразгледан, след като Канада арестува висш служител в китайския телекомуникационен гигант Хуавей по искане на САЩ.

Задържането на 46-годишната Мън Ванчжоу миналия месец разгневи Китай и влоши отношенията му с Канада и САЩ.

Какъв е случаят на Робърт Лойд Шеленберг?

Канадецът, за който се предполага, че е на 36 години, беше арестуван през 2014 г. и обвинен, че е планирал да пренесе 227 кг метамфетамин от Китай в Австралия. Той беше осъден на 15 години затвор през ноември, но след обжалване в понеделник съдът го осъди на смърт.

„Аз не съм наркотрафикант. Дойдох в Китай като турист“, заяви Шеленберг преди обявяването на присъдата му, предаде АФП.

Смята се, че Китай екзекутира повече хора годишно в сравнение, с която и да било друга страна в света, но очната цифра се пази в строга тайна. Според правозащитната организация Амнести Интернешънъл става дума за хиляди.

Каква е по-голямата картина?

Отношенията между Китай и Канада рязко се влошиха след ареста на г-жа Мън Ванчжоу във Ванкувър на 1 декември. Няколко дни по-късно тя беше освободена под гаранция, но остава под постоянно наблюдение от страна на властите и трябва да носи електронна гривна на глезена си.

The Reuters reports over ties between #Huawei and the two "front companies" could affect the U.S. case against Huawei CFO Meng Wanzhou, who is the daughter of Huawei founder Ren Zhengfei. However, Huawei claimed that the equipment seller Skycom is merely a business partner. pic.twitter.com/Se72QEzajb