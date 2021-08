Обвинителка на Ар Кели: Той ме малтретира сексуално, бях само на 17

Б ивша приятелка на Ар Кели заяви пред съдебните заседатели по време на процеса срещу ритъм енд блус певеца, че той я малтретирал сексуално, когато е била 17-годишна гимназистка, съобщават световните агенции.

Свидетелката, представяща се като "Джейн Доу", твърди, че Ар Кели я принудил да прави орален секс с него, когато се срещнали за прослушване. Актът бил прекъснат от полицията, изпратена по сигнал на родителите ѝ. Притесненият певец я накарал да каже, че е на 18 години.

Aspiring singer says R Kelly told her he needed sex before audition https://t.co/SgPp0NnprD via @MailOnline — Klondike. (@myk11_mike) August 24, 2021

След като полицаите проверили личната ѝ карта, свидетелстваща за действителната ѝ възраст, и се оттеглили, без да предприемат никакви действия, сексуалният акт продължил.

Ар Кели след това ѝ позволил да пее и си дал вид, че е много впечатлен.

R Kelly trial: second witness says singer sexually abused and beat her https://t.co/pxqSaV0VL5 — Guardian Australia (@GuardianAus) August 24, 2021

Джейн Доу казва, че се е срещнала с певеца през 2015 г. в стаята му в хотел в Орландо, Флорида, след като член на антуража му ѝ дал неговия телефонен номер.

"Казах му, че не съм дошла да го задоволявам, а за да се явя на прослушване",

разказа свидетелката. По думите ѝ Ар Кели обаче бил настоятелен и заявил, че ако тя го задоволи орално, той ще я допусне до прослушване и ще се погрижи за нея за цял живот.

Според прокурорите Ар Кели е правил секс с многократно с Джейн Доу през 2015 г. 48-годишният тогава изпълнител не разкрил пред нея, че е заразен с херпес, който е предал и на нея.

Aspiring R&B singer testifies R Kelly told her he needed to relieve himself sexually before he could hear her https://t.co/xzkiNL2MFd — Daily Mail US (@DailyMail) August 24, 2021

Свидетелката твърди също, че веднъж изпълнителят ѝ нанесъл побой с обувка.

Ар Кели, понастоящем 54-годишен, отрича обвиненията, че е насилил шест жени и момичета, сред които покойната певица Алая.

Очаква се процесът срещу него да продължи няколко седмици. Ако певецът бъде признат за виновен, го грози доживотен затвор.