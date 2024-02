Диктатура, убийство, мистерия: Подновяват разследването на смъртта на Пабло Неруда

П одновено е разследването на мистериозната смърт на поет в Чили. Пабло Неруда бил носител на Нобелова награда, а усложненията от рак на простатата са били изброени в смъртния му акт, когато починал през 1973 г.

Той починал 12 дни след военен преврат, който свалил близкия му приятел, президента Салвадор Алиенде и издигнал генерал Аугусто Пиночет на власт.

В продължение на десетилетия неговият шофьор Мануел Арая твърдял, че поетът е бил отровен, но миналата година съдебни експерти са открили доказателства в подкрепа на тази теория.

Investigation reopens into mysterious death of poet in Chile - 50 years on



Read more 🔗 https://t.co/Hip9X5nXqw