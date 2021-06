Камала Харис: Не идвайте в САЩ, протестиращи: Тръмп спечели

К амала Харис отправи директно послание към кандидат незаконните имигранти от Гватемала: "Не идвайте! Не идвайте! САЩ продължават да прилагат своите закони и да обезопасяват границите си. Ако вие дойдете на нашата граница, ще бъдете върнати".

Вицепрезидентът на САЩ заяви това по време на посещението си в Гватемала, предаде Франс прес.

Камала Харис пристигна в неделя в Гватемала, преди да отпътува за Мексико - първа международна обиколка за американската вицепрезидентка, която заявява, че иска "да вдъхне надежда" на региона, от който идват повечето мигранти, пристигащи на южната граница на САЩ.

Натоварена през март от Джо Байдън с деликатния проблем за нелегалната имиграция, бившата кандидатка за участие в президентската надпревара досега оставаше настрана от този парлив въпрос, а и в общи линии бе резервирана след идването си в Белия дом на 20 януари, пишат Мойсес Авила и Анри Моралес от Франс прес.

"Трудна" задача, коментира Майкъл Шифтър, президент на аналитичния център "Междуамерикански диалог".

"Длъжни сме да дадем на хората чувство за надежда, че идва помощ за тях, че ако те останат (в своята страна, бел. АФП), нещата ще се подобрят", настоява бившата сенаторка от Калифорния.

I’m here in Guatemala City for my first international trip as Vice President. I look forward to meeting with President @DrGiammattei and community leaders. pic.twitter.com/HHCWRt2zBi