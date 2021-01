Включиха термина "втори джентълмен" за съпруга на Камала Харис

Р ечникът "Мериам-Уебстър" включи термина "втори джентълмен" за описание на ролята на Дъглас Емхоф - съпругът на американския вицепрезидент Камала Харис.

Определението на новия термин е "съпруг или мъж, партньор на вицепрезидент или вторият управляващ в държава или юрисдикция".

Емхоф, който е адвокат, е първият втори джентълмен в САЩ. Той е и първият втори член на семейство от еврейски произход в Белия дом.

"Може да съм първи, но няма да съм последен", написа Емхоф в Туитър до препратка към съобщението за новия термин.

Well, now it's official. @MerriamWebster just added "Second Gentleman" to the dictionary. I might be the first, but I won't be the last. https://t.co/1PFsrYslgM

"Мериам-Уебстър" посочва, че терминът е използван за първи път през 1976 г. Няколко партньори на губернатори досега са били щатски джентълмени.

"Терминът не е нов, но най-накрая е достатъчно разпространен, за да отговаря на критериите ни за вписване", обясняват от речника.

I am honored to be the first male spouse of an American President or Vice President. But I'll always remember generations of women have served in this role before me—often without much accolade or acknowledgment. It’s their legacy of progress I will build on as Second Gentleman.