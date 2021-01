Фенове: "Семейство Симпсън" предсказа клетвата на Камала Харис

С емейство Симпсън имат дълга традиция в предсказването на бъдещето и изглежда, че са успели да го направят отново.



В една от една от сериите на анимационната поредица, наречена "Барт към бъдещето", Лиза Симпсън става първата жена президент на САЩ.

Тя също е облечена в лилаво, както Камала Харис за встъпването в си в длъжност.

Това съвпадение прави впечатление на потребителите в интернет:

Simpsons for the win. How do they know? Purple suit? check. Pearl necklace? check. Pearl earrings? check. #KamalaHarris pic.twitter.com/oJ2uwEdtvC — Gentle Storm (@GentleStorms) January 21, 2021

Лиза Симпсън носи перли, също като Камала Харис, която ги превръща в част от своя стил в знак на почит към нейното общество в Харвардския университет Alpha Cappa Alpha.

Също така обеците на Лиза, силно напомнят на обеците на вицепрезидента на САЩ.



Разбира се, както повечето предсказания на Симпсън, това е чисто съвпадение, но то не е остана незабелязано в социалните медии.

Какви са посланията на цветовете на избраните тоалети през вчерашния ден

Три от присъстващите на церемонията дами - Камала Харис, Мишел Обама и Хилари Клинтън бяха в различни нюанси на лилаво, посочва CNN.

Камала Харис беше заложила на дизайнерското многообразие, избирайки тоалет на Кристофър Джон Роджърс и перли на Уилфредо Росадо. Първият е цветнокож представител на ЛГБТ-общността, а вторият е от пуерторикански произход.

Клинтън и Обама бяха с тоалети с панталон, като този на Обама беше в цвят червенолистна слива, а този на Клинтън в класическо лилаво.

Тоалетът на Харис, въпреки че на моменти изглеждаше като кралско синьо, бе дефиниран от модни експерти като лилав.

Тази доминация на лилавото е негласно послание за партийно единство. Лилавото открай време е цвят на надпартийността, обединяващо червеното на републиканците и синьото на демократите, посочва CNN.

Новата първа дама Джил Байдън и председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси обаче се придържаха към синия цвят на демократите.

Цветово послание имаше и при Аманда Горман, избрала жълт тоалет. Тя бе оприличена на слънчев лъч в студения ден на инаугурацията, символизиращ и новото начало след управлението на Доналд Тръмп, посочва "Вог".

Бившата първа дама Мелания Тръмп също отправи цветово послание.

Тя напусна Белия дом в строг черен костюм, с обувки с висок ток, с тъмни очила и без да се усмихва. В този вид тя се качи в самолета от военната база Андрюс за Флорида. Но на слизане от самолета беше сменила тоалета си с широка и свободна пъстра рокля, с доминиращи топли оранжеви мотиви и обувки с нисък ток.

Това показва каква роля си отрежда тя след четирите години в Белия дом и че тя вероятно се чувства вече по-освободена от задълженията на първа дама.

А широката й усмивка на слизане от самолета беше в ярък контраст с мрачното й изражение преди четири години на инаугурацията на Доналд Тръмп, отбелязва "Инсайдър"

