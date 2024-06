Как Индия преброи 640 милиона гласа за един ден

М ащабният изборен процес в Индия завърши на 4 юни 2024 г. с преброяването на гласовете за изборите за Лок Сабха (долната камара на парламента). Най-големите избори в света, в които участваха над 900 милиона избиратели с право на глас, представляваха логистично чудо.

Шестседмичните избори приключиха в събота, а броенето на гласовете започна във вторник. Рекордните 642 млн. граждани гласуваха, което донесе неочакван неуспех на партията „Бхаратия Джаната“ (БДЖ) на министър-председателя Нарендра Моди, която не успя да получи 272 места, необходими за мнозинство в долната камара на парламента.

7-степенният вот, най-големият парламент в света, започна на 19 април и се проведе в изгаряща жега в много части на страната, като в някои региони температурите се повишиха над 50°C. Въпреки жегата избирателната активност беше висока.

Въпреки че Избирателната комисия на Индия (ИКИ) бе критикувана, че не е взела предвид предупрежденията за горещините при планирането, процесът на преброяване на гласовете бе ефективен и резултатите бяха обявени само няколко часа след началото му.

„Създадохме световен рекорд от 642 милиона горди индийски гласоподаватели. Това е исторически момент", заяви главният избирателен комисар Раджив Кумар.

