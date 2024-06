Мексико избра първата си жена президент в неделя и се присъедини към десетки други страни, които са ръководени от жена в даден момент от историята си, въпреки че все още има редица нации, които никога не са имали жена начело, пише Newsweek.

Клаудия Шейнбаум,кметът на Мексико Сити,се изправи срещу опозиционния политик Хочитл Галвес и спечели със значителна преднина.

Шейнбаум ще наследи президентската позиция от своя ментор и член на лявата партия Морена, Андрес Мануел Лопес Обрадор.

Надпреварата е историческа, защото независимо от резултата на изборите, Мексико избра първата си жена лидер.

През последните години десетки жени се издигнаха до ръководни позиции в своите правителства по целия свят. Окръзите на всеки континент са имали жени лидери, някои избрани, докато други са назначени на техните позиции.

