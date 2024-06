Израелски танкове и военни самолети навлязоха дълбоко в Газа, има жертви

И зраелски танкове, подкрепяни от военни самолети и дронове навлязоха дълбоко на запад в ивицата Газа и убиха осем души в град Рафах, предаде Ройтерс, като се позова на местни жители и палестински медици.

Местните жители казаха, че танковете са навлезли в пет квартала на града след полунощ.

Около осем месеца след началото на войната все още няма признаци за спиране на боевете, а усилията на международните посредници, подкрепяни от САЩ, да склонят Израел и „Хамас“ към примирие се оказаха неуспешни, отбелязва Ройтерс.

An Israeli occupation soldier filmed footage from #Gaza, capturing multiple tanks simultaneously shelling #Palestinian buildings in #Rafah City, showcasing the ongoing annihilation of Gaza. pic.twitter.com/7JANTnLydI