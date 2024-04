Израел заяви, че проследява "планирана атака" срещу него от страна на Иран

И зраел "следи отблизо планирана атака" срещу него от страна на Иран и съюзниците на Техеран в региона, заяви израелският министър на отбраната Йоав Галант, без да даде повече подробности за заплахата, предаде Ройтерс.

🔴 INFO - #Israël : Le ministre de la Défense Yoav #Gallant a déclaré 🗣️ : "Nous surveillons de près une attaque planifiée par l' #Iran et ses proxies contre Israël. Nous avons renforcé notre dispositif défensif et offensif et sommes déterminés à prendre toutes les mesures…

В изявлението си Галант заяви, че израелците трябва да се съобразяват с всички заповеди, които могат да бъдат издадени от военното командване, което проследява пристигащите ракети и други въздушни заплахи, за да информира обществеността дали да се укрие.

Днес в Израел бяха отменени планираните за следващите дни училищни екскурзии и други младежки дейности, свързани с началото на празника Пасха, и въоръжените сили бяха поставени в пълна бойна готовност поради възможна атака от страна на Иран.

