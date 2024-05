На фона на агресия, убийства, обсада, глад и геноцид: Израел предлага нов план за прекратяване на огъня в Газа

П резидентът на САЩ Джо Байдън заяви, че Израел предлага нов план за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предадоха световните агенции.

Той добави, че този повод за споразумение относно Газа не бива да се изпуска.

President Joe Biden outlines a new three-phase proposal designed to end fighting between Israel and Hamas.



The plan includes a total cease-fire, return of all hostages and rebuilding of Gaza. pic.twitter.com/eEQzSxCUkl