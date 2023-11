Израел потвърди смъртта на военнослужеща от видеозапис на "Хамас"

И зраелските военни потвърдиха днес смъртта на военнослужеща, държана в плен в ивицата Газа, след като палестинското движение "Хамас" публикува видеозапис, на който тя е жива, последван от снимки на това, което според палестинската фракция е тялото ѝ, след като е била убита при израелски удар, предаде Ройтерс.

Това изглежда е първият път, в който Израел потвърждава подобно твърдение на групировката "Хамас", която в миналото е заявявала, че десетки заложници, отвлечени на 7 октомври при нападенията срещу погранични селища и военни бази, са загинали или са изчезнали вследствие на последвалата война в Газа.

