Израел откри нови тунели на "Хамас" в ивицата Газа

И зраел съобщи, че е открил нови тунели в ивицата Газа, предаде ДПА.

Говорителят на израелската армия Даниел Хагари съобщи, че е открит "подземен маршрут" в град Зейтун в центъра на изолираната крайбрежна ивица. Оттам терористите са планирали нападения срещу израелските войски.

#BREAKING Heavy fighting reported in Jabalia, northern Gaza strip, as Israel army returns to the area to prevent Hamas from regroup five months after its network was dismantled in this city pic.twitter.com/ooKu0Q4NtY