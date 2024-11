Изборите в САЩ: Това са кандидатите за президент

Н а 5 ноември американците гласуват за нов президент. Кандидатката на Демократическата партия Камала Харис и опонентът ѝ от Републиканската партия Доналд Тръмп са двамата безспорни фаворити за спечелването на вота. Но в тези избори участват и трети партии, както и един независим кандидат.

Харис изпреварва Тръмп по намерения за гласуване в Айова

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

КАМАЛА ХАРИС

With Kamala Harris leading in the key state of iowa which was a known Donald Trump bastion; is the tide changing?

Here are some details on Kamala Devi Harris, Vice President of the United States of America.https://t.co/FFV9cYtOfi — Samar (@geopolitiking) November 3, 2024

Петдесет и девет годишната Харис спечели номинацията на Демократическата партия, след като президентът Джо Байдън се отказа от кандидатурата си за преизбиране. Бивша американска сенаторка и главна прокурорка на Калифорния, Харис стана първата жена и първият цветнокож човек, заемал поста на вицепрезидент, след като Байдън я избра за своя подгласничка през 2020 година. Ако спечели, тя ще стане първата жена на президентски пост в 248-годишната история на страната.

Харис превърна репродуктивните права в свой приоритет и подкрепя приемането на национален закон, който да уреди достъпа до безопасен аборт. Нейните икономически планове включват намаляване на данъците за повечето американци, забрана за спекула с цените, по-достъпни жилища и нов данъчен кредит за деца, както и помощи за стартиращи компании. Тя предложи увеличаване на корпоративната данъчна ставка от 21% на 28% и премахване на данъците върху бакшишите, посочва справка на Ройтерс.

По отношение на външната политика се очаква Харис да се придържа до голяма степен към линията на Байдън по ключови въпроси като Украйна, Китай и Иран, отбелязва агенцията. Тя също така оказва натиск върху израелския министър-председател Бенямин Нетаняху за сключване на споразумение за прекратяване на огъня в Газа, но заема твърда позиция срещу „Хамас“, заявявайки, че въоръжената групировка трябва да бъде „елиминирана“, и остава ангажирана с политиката на САЩ за въоръжаване на Израел.

Три дни преди изборите: Камала Харис се появи в комедийно шоу

РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

ДОНАЛД ТРЪМП

The Perils of a Trump-Musk Economy by Joseph E. Stiglitz @ProSyn https://t.co/o3GJ1VojdZ

Donald Trump is offering a vision of crony rentier capitalism that has enticed many captains of industry and finance. In catering to their wishes for more tax cuts and less regulation, he… — Wietze Brandsma 🏴‍☠️ #StemPiraat (@wabrandsma) November 3, 2024

Седемдесет и осем годишният Тръмп си осигури републиканската номинация през юли, за да се кандидатира за трети пореден път за Белия дом, след като спечели изборите през 2016 г. и загуби кандидатурата си за преизбиране през 2020 година.

По отношение на икономиката Тръмп ще въведе големи мита за вносни стоки и за конкретни компании. Той обеща да сложи край на данъците върху бакшишите и извънредния труд и да намали корпоративните данъчни ставки. Що се отнася до абортите, той е на мнение, че всеки щат трябва да има собствени правила по въпроса. Тръмп превърна имиграцията в основен въпрос, като обеща масови депортации, включително на законни имигранти от Хаити, получили временен защитен статут в Спрингфийлд, Охайо. Той ще сложи край на правото на гражданство по рождение и ще разшири забраната за пътуване на хора от определени държави, посочва Ройтерс.

В областта на външната политика Тръмп обеща да промени из основи отношенията на САЩ с НАТО и да сложи край на войната в Украйна с евентуални мирни преговори, при каквито може да се наложи на Киев да отстъпи територия, допълва агенцията. Той заяви, че „Хамас“ трябва да бъде „смазан“, и обеща да бъде по-твърд към Иран.

През май Тръмп стана първият бивш президент на САЩ, който беше осъден за престъпление. Става дума за обвинението, че е опитал да повлияе незаконно на изборите през 2016 г., като е платил пари на порноактриса, за да не разгласява, че двамата са имали връзка. Той е и първият президент, който е бил подложен на два пъти на импийчмънт. Той отрича да е извършил каквото и да е нарушение. Срещу него бяха извършени два опита за убийство - един на предизборен митинг в Пенсилвания през юли и друг през септември близо до игрището му за голф във Флорида.

Всичко, което трябва да знаете за изборите в САЩ

ТРЕТИ ПАРТИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ

ЛИБЕРТАРИАНСКА ПАРТИЯ

ЧЕЙС ОЛИВЪР

Chase Oliver is OFFICIALLY the Libertarian Party Presidential Candidate for 2024. pic.twitter.com/3og6wn0RNZ — Doni 🤓🏴🏴‍☠️ (@DoniTheMisfit) May 27, 2024

Въпреки че Либертарианската партия покани Тръмп на своя конгрес, тя в крайна сметка избра за свой кандидат 39-годишния Оливър. През 2022 година Оливър се кандидатира за сенаторско място в щата Джорджия и събра 2% от гласовете.

Кои дати се очертават като ключови на политическата сцена в САЩ?

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

ДЖИЛ СТЕЙН

MAGAts and KHive are the same boring duopoly. Yawn.



This is a GREAT year to break the duopoly. Jill Stein is on the ballot in 47 states (7 write-in). Only takes 26% of the vote for a 3rd party win - 30% of reg. voters never vote and could rock this. pic.twitter.com/PPou75JxgE — Marvella (@ATX_Mare) October 31, 2024

74-годишната лекарка Стейн, която бе кандидатка на Зелената партия за Белия дом през 2016 г., се кандидатира отново през 2024 година.

Тя стартира настоящата си кампания, обвинявайки демократите, че отново и отново изневеряват на обещанията си „за работещите хора, младежта и климата - докато републиканците изобщо не дават такива обещания“.

Рев на двигатели и свирещи клаксони: Автошествие в подкрепа на Тръмп в Бевърли Хилс

НЕЗАВИСИМ

КОРНЕЛ УЕСТ

BREAKING: A federal judge has just ruled that Cornel West will appear on the ballot in North Carolina.



This will significantly help Donald Trump in the key swing state. pic.twitter.com/rmR5gy26uO — Ian Jaeger (@IanJaeger29) August 15, 2024

Политическият активист, философ и университетски преподавател прави опит да привлече по-прогресивни избиратели, които са привърженици на демократите.

71-годишният Уест първоначално се кандидатира от Зелената партия, но през октомври заяви, че хората „искат добри политики, а не партийна политика“ и се обяви за независим. Той обещава да сложи край на бедността и да гарантира жилища за бездомните.

* Във видеото: Пенсилвания: Бойното поле за президентските избори в САЩ

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase