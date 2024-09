Южнокорейски депутат: КНДР може да произведе двуцифрен брой ядрени оръжия

С еверна Корея разполага с достатъчно плутоний и уран, за да произведе поне двуцифрен брой ядрени оръжия, заяви южнокорейски депутат, цитиран от Ройтерс, който се позовава на южнокорейското разузнаване.

Разузнавателната служба смята също, че е възможно Северна Корея да извърши седми ядрен опит след президентските избори в САЩ на 5 ноември, заяви Лий Сонг-квон, член на парламентарната комисия по разузнаване.

През юли доклад на Федерацията на американските учени заключи, че Пхенян може да е произвел достатъчно количество ядрени материали за създаването на до 90 бойни глави, но вероятно е сглобил около 50.

