Политическият хаос в Южна Корея се задълбочава

Х иляди южнокорейци се очаква да излязат на демонстрации по улиците на Сеул днес на фона на все по-хаотична политическа обстановка след неуспешния опит за арест на сваления президент Юн Сук-йол, който е обвинен в „бунт“ заради опита си да въведе военно положение в началото на декември, предаде Франс прес.

От ранния следобед в центъра на града, близо до централния площад на столицата и по-специално пред дома на Юн, са планирани събирания на негови противници и поддръжници.

Вчера около 200 войници и служители на службите за сигурност блокираха опитите той да бъде арестуван, а операцията за задържането му, започнала рано сутринта, беше отменена след около шест часа преговори и напрежение.

