Историческо: Европейската ракета "Ариана 6" изведе успешно сателити в орбита

Ч ас и шест минути след излитането си днес новата европейска ракета "Ариана 6" изведе в орбита микроспътниците, които носеше. Този успех при първия полет на ракетата носител бе посрещнат с бурни аплодисменти и възторжени възгласи в космическия център Куру във Френска Гвиана, предаде Франс прес.

"Това е исторически ден за Европейската космическа агенция и за Европа", заяви генералният директор на ЕКА Йозеф Ашбахер.

Този успех бележи възобновения капацитет на Европа за самостоятелен достъп до космоса, но той ще бъде пълен едва когато горната степен на ракетата се върне обратно в атмосферата, както е планирано, към три часа след изстрелването, отбелязва АФП.

