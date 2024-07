Наранена, кървяща и с памперс: Болезнената истина за това какво е да бъдеш в Космоса

З а много астронавти излизането в открития Космос е върховният стремеж, но само елитът има право да го направи. А Кейди Колман, която прекарва шест месеца на Международната космическа станция през 2010 г., бърза да отбележи, че това не е нищо подобно на бляскавия образ, който Сандра Бълок показва в "Гравитация".

Коулман всъщност съветва актрисата как да направи разходката си в Космоса правдоподобна във филма, по време на междугалактически телефонен разговор от МКС.

Но в новата си книга Sharing Space ("Споделяне на Космоса") тя описва болезнения процес на носене на обемистите, унисекс костюми EVA (екстравакуумна дейност).

За да разбере защо това е толкова голяма работа, тя обяснява, че скафандърът EVA не прилича на всеки друг комплект дрехи.

„Предизвикателство е да се движиш вътре, дори ако пасва идеално, да не говорим, че е твърде голям. И не забравяйте, способността ви да се представяте, докато сте в този костюм, е буквално въпрос на живот и смърт."

Процесът на обличане на костюма отнема около час и може да се осъществи само с помощта на екип от техници по костюми.

Първо идва памперсът за възрастни. Може да не ви трябва, казва тя, но това е застрахователна полица за всеки случай.

Следва: стандартен спортен сутиен, „почти винаги смален до неузнаваемост в индустриалните сушилни на НАСА“.

Следващият слой се състои от дълго бельо, което абсорбира потта и дава на астронавтите допълнителен слой омекотяване от твърдите ръбове на костюма.

„Сега идва критично важна част от облеклото — LCVG, съкращение от Liquid Cooling and Ventilation Garment. LCVG изглежда като гащеризон."

Едва тогава тя може да облече истинския скафандър. Следващата част от облеклото, която трябва да добавите, са ръкавиците.

„Всеки астронавт има свой собствен протокол, включващ подплата от къртича кожа и лепенки. Пъхам пръстите си вътре в подложките на ръкавиците, като се уверя, че шевовете са обърнати навън, и вплитам всеки пръст в съответния прорез. Големите ръкавици идват след това и се фиксират на място."

Накрая - шлемът приключва всичко. Буквално.

Bruised, bleeding, and wearing a diaper for SIX hours - the painful truth of what it's REALLY like to walk in space (and why it looks NOTHING like Sandra Bullock in Gravity) https://t.co/9eg6hZneUt pic.twitter.com/WwggVmWUDz