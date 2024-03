"Ислямска държава" публикува видео от нападението в Москва

Д ва дни след едно от най-тежките терористични нападения в историята на Русия екстремистката групировка "Ислямска държава" публикува видеозапис на масовата стрелба в концертна зала в покрайнините на Москва, при която бяха убити най-малко 137 души, предаде ДПА.

Четирима неидентифицирани въоръжени мъже стреляха в петък вечерта безразборно по посетителите на концертната зала "Крокус сити хол" в северозападната част на Москва. Очевидци съобщават също, че са чули експлозии в сградата, преди да избухне голям пожар.

New Islamic State videos back claim it carried out Moscow concert hall attack https://t.co/9jH3yMdqHu