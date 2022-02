Ще има ли рекордни цени заради кризата в Украйна?

Цената на алуминия достигна нов исторически рекорд от 3382,50 долара за тон няколко часа след обявената от руския президент Владимир Путин военна операция в Украйна, предаде Франс прес.

След руската атака срещу Украйна поскъпна и златото. Цената се повиши с 9,6 на сто на годишна основа до 1941,52 долара - най-високо равнище от началото на 2021 г., съобщава швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWР).

На пазарите цари паника, изтъкна Ипек Озкардеска, анализатор от "Сюискуот" (Swissquote).

Повиши се и цената на пшеницата след нарастването на напрежението в региона, който е неин основен износител, съобщават от S&P Global.

Crop futures extend a surge, with wheat hitting a fresh nine-year high and palm oil jumping to a record, as traders weighed growing Russia-Ukraine tensions https://t.co/VKSuOoXIwQ