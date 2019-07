В епохата на урбанизация, когато градовете се разрастват, можете да видите къщи, които се открояват на фона на общата архитектура. Въпреки факта, че някои от тях са напълно нелепи, заобиколени от нови сгради, собствениците им упорито не са съгласни да се разделят с обитаемото място. Кой пази спомените или с течение на времето получава страхотни пари, за да освободи територията за строеж, вижте тук.

Има къщи, чиито собственици са успели да защитят правото им на съществуване. Това не е изненадващо, но в наше време, сред хиляди огромни футуристични сгради, оживени магистрали и дори под мост, можете да видите необичайни сгради.

Собствениците на такива малки незабележими парцели и къщи, чиито земи се оказват в района на големи строителни проекти, получават огромна сума пари за изоставяне на всичко това. Но не всеки е готов да се раздели с къщи, в които са вложили душа и търпение. Тогава строителите започват да променят плана.

В Торонто, както и в много други градове по света, има много къщи с двама различни собственици. Това се случва, когато само един от тях продава имота си.

По време на строителството на район много от домовете са закупени и разрушени от предприемач. Собственикът на един от тях обаче беше непоколебим. Докато останалите тераси от къщата бяха разрушени, половината остава.

The half house, the doll house, the cube house. Here are the weirdest homes in #Toronto http://t.co/rJg7i6jcsg pic.twitter.com/wNh2wrBpmY — blogTO (@blogTO) September 19, 2015

Собственикът на тази къща отказал $ 1 милион, за да я разруши. Къщата се превърна в източник на вдъхновение за филма "Up" ("В небето").

Собственичката на къщата в Сиатъл, САЩ, през по-голямата част от живота си е живяла там.

Строители искали да съборят сградата, за да постоят високи блокове. През 2006 година й предлагат 1 милион долара, за да освободи имота.

Отказва парите с думите, че те не значат нищо. Строителите били принудени да строят около къщата.

Това вдъхновява сценаристите и когато анимацията е пусната, на къщата са сложени балони, като тези от сцените.

Here's an interesting fact to boost your Monday: It would take between 20 and 30 million balloons to lift a house in real life. But in the @DisneyPixar movie #Up, Carl’s house was lifted with exactly 20,622 balloons 😁Amazing! pic.twitter.com/8tELwEeuTX — ShortsTV US (@ShortsTVUS) August 27, 2018

За да запази собственикът имота си, правителството прави пътя около къщата. В резултат на това собствениците се преместват поради непоносимия шум. По-късно сградата се превърна в символ на бойкот на предприемача.

Това се случва в Китай, в провинция Жеянг. Двойката отказва да се премести въпреки компенсацията от страната.

Wenling, Zhejiang province, China, November 22, 2012. An elderly couple refused to sign an agreement to allow their house to be demolished. They say that compensation offered is not enough to cover rebuilding costs, according to local media. pic.twitter.com/4tRz0prtoD — Sura Mbaya (@surambaya) August 8, 2018

Малка сграда не се вписала в плановете на предприемач, а когато вече могъл да я купи, да я надстрои излязло скъпо и затова предпочел да я направи пекарна.

В северната част на Франция един възрастен мъж отказа да продаде 46-годишното си кафене. Сега това кафене е единствената сграда, оставена в центъра на строителната площадка.

Както всички останали жители, собственикът на кафенето е получил многобройни предложения за имота си, но той дори не е помислил да го продаде. "Няма да продавам! Работих за него”, казва той.

Роден в Алжир, Салах отива във Франция през 1949 г. и работи много години, преди той и съпругата му Джинет да купят сградата „Café Chez Salah“ през 1965 г.

Той сервира халби бира и кафе, сякаш нищо не се е случило. Той няма много клиенти, с изключение на някои стари редовни, но това изобщо не го плаши.

Макар че строителството щеше да е много по-гладко, без да има реликва в средата на техния проект, проектантите стигнаха до заключението, че човекът, който ще убеди Салах Ужани, още не е роден и наскоро решиха да променят плановете си и да включат кафето от 60-те години. Това е единственото решение в момента, като се има предвид, че не могат да го принудят да се откаже от имота си, но се надяват потомците му да бъдат по-лесно убедени…

Salah Oudjane, le propriétaire du café « chez Salah » à Roubaix, héros de la résistance à la “gentrification”, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à Wasquehal.

Son combat avait fait l’objet d’un docu, "Chez Salah, ouvert même pendant les travaux"https://t.co/vQHdRxE9W6 pic.twitter.com/uDSUUSn1x0 — les mutins (@MutinsPangee) April 16, 2019

Собственикът не е искал да продаде къщата си в провинция Суджоу, Китай. В резултат къщата му е до луксозни вили. Има доста примери:

Local authorities in Nanning, China, could not reach an agreement on demolition compensation with this house owner pic.twitter.com/sWqNwSMvze — Best of 9GAG (@BestGAG) April 16, 2015

House owner refuses to move for new road in China http://t.co/LxUX4Rzasa pic.twitter.com/FZFwetKO2r — AlwaysActions (@AlwaysActions) May 18, 2015

EPIC Ring Road Built Around Flats After Residents Refuse To Move Out. in Guangzhou, China pic.twitter.com/4yCA16uDIP — manish kumar (@ManishSEO) July 24, 2015

В началото на 1900 година много къщи в Манхатън са разрушени, за да се построят нови. Мери Кук обаче не дава своя дом и затова сега той е заклещен между високи сгради и е известен като "сандвич къща".

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram