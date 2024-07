Киър Стармър: Имаме да свършим огромно количество работа

"Имаме да свършим огромно количество работа, така че сега ще се заемем с нея".

Това заяви новият британски премиер Киър Стармър след първото заседание на правителството си. Той обеща, че растежът ще бъде "мисия номер едно" на новата изпълнителна власт, предаде АФП.

New U.K. Prime Minister Keir Starmer Assembles Cabinet for Key First Meeting https://t.co/1PAlkhdLo4 — #TuckFrump (@realTuckFrumper) July 6, 2024

Стармър също така потвърди предварително обявеното си намерение да прекрати водещата схема на отиващото си консервативно правителство за депортиране на мигранти в Руанда.

"Схемата за Руанда беше мъртва и погребана, преди да започне. Не съм готов да продължавам с трикове, които не действат възпиращо", заяви министър-председателят.

Стармър прекара първите си часове на "Даунинг стрийт" на 5 юли, в назначаване на екипа си от министри, часове след като неговата лявоцентристка партия се върна на власт с огромно мнозинство в парламента.

Сред важните назначения на по-ниски постове е Патрик Валанс, главен научен съветник на правителството по време на пандемията Ковида-19, който стана министър на науката.

"The Rwanda scheme was dead and buried before it started, it's never been a deterrent"



PM Keir Starmer says "I'm not prepared to continue with gimmicks"



Follow live https://t.co/vAHTmW0A2F pic.twitter.com/yzkJrlnE0u — BBC Politics (@BBCPolitics) July 6, 2024

Джеймс Тимпсън, в чиято компания за ремонт на обувки работят бивши престъпници, също бе назначен за министър на затворите.

И двамата ще получат места в горната камара на парламента, за да се присъединят към правителството, тъй като никой от тях не е избран депутат.

Стармър заяви, че и двамата нови министри са хора, "свързани с промяната", и илюстрират решимостта му да постигне конкретни подобрения в живота на хората.

Prime Minister @Keir_Starmer chaired his first Cabinet this morning.



He outlined the government’s mission to restore Britain to the service of working people. pic.twitter.com/M7d8e9k8Dz — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 6, 2024

"Аз съм неспокоен за промяна и мисля и се надявам, че това, което вече видяхте, го демонстрира", каза министър-председателят.

