След категоричната си победа: Стармър провежда първото заседание на кабинета

К иър Стармър председателства първото заседание на кабинета си след категоричната победа на лейбъристите, която сложи край на 14-годишното управление на консерваторите във Великобритания, пише NOVA.

Великобритания има нов премиер

Това се случва, след като в петък следобед новият министър-председател назначи висшия си екип, като направи малко промени в състава.

Country first, party second.



I held my first Cabinet meeting this morning. My government is ready to serve the people of Britain. pic.twitter.com/hoktYD5Yo8