Различава ли се вариантът XEC на COVID-19 от останалите? Ето симптомите

Н овият вариант на COVID XEC е открит от здравните експерти в Обединеното кралство в хода на подготовката им за зимата, когато случаите обикновено се увеличават.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) подчерта, че напоследък се наблюдава леко увеличение на хоспитализациите сред пациентите с COVID, като през седмицата до 6 октомври броят на хоспитализациите е 4,5 на 100 000 души, в сравнение с 3,7 седмица по-рано.

Това е четвъртото поредно седмично увеличение - и това, съчетано с откритите случаи на XEC, доведе до многобройни публикации в новините на Великобритания за новия вариант.

Редица анализатори в социалните медии прогнозираха, че XEC ще се превърне в доминиращ щам и ще предизвика зимна вълна - но дали е по-голяма заплаха от другите?

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство признава, че хората могат да бъдат обезпокоени от новите варианти, като добавя, че около 1 на всеки 10 нови случая, които е анализирала, показва произход от XEC.

„Настоящата информация не предполага, че трябва да сме по-загрижени за този вариант, но го следим отблизо“, казва д-р Джейми Лопес Бернал, консултант-епидемиолог.

XEC, подобно на много други варианти, е част от семейството Omicron.

Той е открит за първи път през май според Световната здравна организация (СЗО), която твърди, че е т.нар. рекомбинант на два други щама - KS.1.1 и KP.3.3 - което означава, че генетичната информация между тях е била обменена, за да се образува трети щам - XEC.

В последната си актуализация за COVID на 9 октомври СЗО заяви, че XEC е един от двата варианта, които показват „нарастващо разпространение в световен мащаб“ между 19 август и 15 септември, но все още е отговорен само за малък процент от случаите, докато KP.3.3 е отговорен за почти половината от случаите в света.

В Обединеното кралство XEC е идентифициран в 9,35 % от случаите на COVID в проби, взети между 2 септември 2024 г. и 15 септември 2024 г., докато 59,35 % са идентифицирани като KP.3.3.

