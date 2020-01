„Икеа” ще плати 46 млн. долара за дете, убито от шкаф

Ш ведският мебелен гигант „Икеа” се съгласи да плати 46 милиона долара на родителите на дете, което беше убито от паднал шкаф.

Двегодишният Йозеф Дудек почина през май 2017 г., след като върху него падна шкаф в дома му в Калифорния, съобщава Би Би Си (BBC).

Година по-рано същият мебелен елемент, тежащ около 32 кг., причини смъртта на други три деца.

Решението по делото за Дудек според юристи присъжда най-голямото обезщетение за смърт на дете в историята на САЩ.

„Въпреки че никое обезщетение не може да промени трагичните събития, които ни доведоха тук, в името на семейството и всички участващи, ние сме благодарни, че този съдебен процес стигна до решение”, коментира говорител на компанията.

В изявление родителите на детето Джолийн и Крейг Дудек казват, че са „опустошени” от загубата на сина си.

Семейството също така посочи, че ще дари 1 млн. долара от обезщетението на организации, работещи за защита на децата от опасни продукти.

За смъртта на другите 3 деца мебелният гигант беше осъден да плати общо 50 млн. долара.

Първоначално компанията предупреди клиентите да използват стенни дюбели за въпросните шкафове, но по-късно изтегли продуктите от американския пазар, тъй като има „сериозна опасност от преобръщане”, ако не са закрепени към стена.

IKEA has agreed to pay $46 million: Jozef Dudek (California Toddler), Quick Facts You Need to Know https://t.co/DMWFG9s0AW pic.twitter.com/TuGTpeYHP0