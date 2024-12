Хаосът в Южна Корея: Арестуваха бившия министър на отбраната

П редишният министър на отбраната на Южна Корея беше арестуван днес заради предполагаемия му заговор с президента Юн Сук-йол и други хора при въвеждането на военно положение миналата седмица, в момент, предаде Асошиейтед прес.

Това стана в момент, когато властите разследват дали действията им не са равносилни на бунт.

Президентът на Южна Корея нареди "силово извеждане" на депутати от парламента

Първото военно положение, въведено в Южна Корея от повече от 40 години, продължи само около шест часа, но предизвика буря в страната и големи улични протести. Юн и негови сътрудници са изправени пред наказателни разследвания, като президентът бе подложен и на процедура по импийчмънт, при която в крайна сметка оцеля на поста. Министерството на правосъдието обаче забрани на Юн и още осем души да напускат страната, тъй като властите ги смятат за основни заподозрени. Това е първият случай, в който действащ президент в Южна Корея получава забрана за пътуване.

Централният окръжен съд на Сеул съобщи, че е одобрил заповед за арест на бившия министър на отбраната Ким Джон-хьон по обвинения, че е изиграл ключова роля при бунта и е извършил злоупотреба с власт, с което той става първият арестуван във връзка с указа за военно положение от 3 декември. Съдът заяви, че е взел предвид значимостта на предполагаемото му престъпление и вероятността той да унищожи доказателства.

