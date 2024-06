"Хамас": При операцията на Израел край "Нусейрат" са убити заложници

В ъоръженото крило на палестинското ислямистко движение Бригадите "Изедин ал Касам“съобщи, че при израелската операция за освобождаване на пленници в бежанския лагер "Нусейрат" и околните райони в Централна Газа днес са били убити няколко заложници, предаде Ройтерс.

Израел, „извършвайки ужасяващи убийства, успя да освободи някои от заложниците си, но по време на операцията уби други“, заяви говорителят на Бригадите - Абу Убайда - в своя канал в мрежата "Телеграм".

При нахлуване в Газа днес израелските сили спасиха четирима заложници, държани от "Хамас" от октомври миналата година. Според официални представители на "Хамас" при въздушни удари в същия район са били убити над 200 палестинци - едно от най-кървавите израелски нападения от началото на войната.

За момента не е ясно дали спасяването на заложниците и израелската въздушна атака са били част от една и съща операция, но и двете бяха осъществени в "Нусейрат" - гъсто застроен и често обстрелван район в продължаващата вече над осем месеца война между Израел и ислямистката групировка "Хамас", която управлява в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс.

Днешната операция "ще постави в голяма опасност вражеските заложници и ще се отрази отрицателно на условията им на живот", предупреди Абу Убайда.

#Netanyahu met with #hostages freed by Israeli and U.S. Delta Force. In Nuseirat, over 210 Palestinians killed and 400+ injured during the operation. #Israel #Palestine pic.twitter.com/YWmtmaWTGu