Хакери в САЩ откриха уязвимости в машините за гласуване, нямат време да ги отстранят

Н якои от най-добрите хакери в света се събраха в Лас Вегас през уикенда, за да се опитат да проникнат в машините за гласуване, които ще се използват на тазгодишните избори - всичко това с цел да помогнат на длъжностните лица да идентифицират и отстранят уязвимостите.

Проблемът? Техните открития вероятно ще дойдат твърде късно, за да се направят каквито и да било корекции преди 5 ноември.

В известен смисъл това е нормален ход на събитията: Всяка година през август на най-голямата конференция за хакери в света DEF CON откриват пропуски в сигурността на оборудването за гласуване и всяка година дългият и сложен процес на отстраняването им означава, че нищо не се прилага до следващия изборен цикъл.

