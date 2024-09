Украйна съобщи за сложна ситуация в района на основната руска атака

Г лавнокомандващият въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски заяви днес, че ситуацията в направлението на основната руска атака „е сложна“, но че се предприемат необходимите мерки, предаде Ройтерс.

„Ситуацията е сложна в направлението на основната атака на противника. Но без забавяне се вземат всичките необходими решения на всички равнища“, заяви ген. Сирски на профила си в социалната мрежа „Телеграм“.

Същевременно властите на Сумска област съобщиха, че един цивилен е загинал, а четирима са били ранени при руски обстрел.

Руската ПВО свали множество дронове, летящи към Москва

„Снощи и тази сутрин руснаците извършиха 18 обстрела на граничните територии и селища в Сумска област. Бяха регистрирани 47 експлозии“, съобщи областната администрация в „Телеграм“.

