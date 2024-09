Германия с мерки срещу мюсюлмански център свързан с "Хамас"

М инистърът на вътрешните работи на германската провинция Бранденбург Михаел Щубген от Християндемократическия съюз забрани мюсюлмански център, тъй като е бил свързан с движението "Мюсюлмански братя" и терористичната организация "Хамас" и е насърчавала антисемитизма, предаде ДПА.

Щубген заяви днес, че мюсюлманският център "Ас Салам" в град Фюрстенвалде е противоконституционен.

"Мюсюлмански братя", мюсюлманско движение, създадено през 1928 г. в Египет, е забранено там. Радикалната палестинска групировка "Хамас", която нападна Израел на 7 октомври, е част от братството в Газа.

"Забраната се налага от полицията", обясни говорител на министерството. Претърсват се помещенията на групата във Фюрстенвалде, на около 80 км югоизточно от Берлин, както и частни жилища в Бранденбург и Берлин.

"Не можем да толерираме сдружения, които се противопоставят на конституционния ред или на идеята за хармония между народите", се казва в изявлението на Щубген.

