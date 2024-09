"Аллаху Акбар": 29-годишен мъж заплаши полицаи с мачете в Германия

29-годишен албанец, носещ мачете, е нападнал германски полицейски участък. Разследващите проверяват евентуален "радикален ислямистки мотив", предаде АФП.

Нападателят е влязъл в участъка в западния град Линц ам Рейн в 2:40 ч. местно време, съобщиха от прокуратурата в Кобленц.

Мъжът е крещял "Аллаху Акбар" и е казал, че иска да "убие полицейски служители", заявиха прокурорите.

Служителите на място заключили входната врата и тази, водеща към вътрешния двор на полицейския участък, оставяйки мъжа в капан.

