Поредно нападение с хладно оръжие: Мъж е ранен в хотел в Германия след спор

М ъж бе намушкан с нож рано тази сутрин в хотел в Западна Германия след спор по повод оплакване от шум, предаде ДПА, като се позова местната полиция.

При инцидента, станал в град Рьодермарк в германската провинция Хесен, южно от Франкфурт, четирима гости на хотела са започнали да си разменят удари, съобщи полицията на град Офенбах.

След това 33-годишен мъж е намушкал с нож друг мъж на същата възраст в горната част на тялото.

