Германия с нови подробности за атаката в Солинген

Г ерманската полиция е задържала „истинския заподозрян“ за нападението с нож в петък вечерта в западния германски град Солинген, при което загинаха трима души и други осем бяха ранени, съобщи вътрешният министър на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл, цитиран от ДПА.

Ройл заяви, че заподозреният в момента е разпитван. Говорител на МВР на провинцията потвърди, че мъжът се е предал на властите.

Ройл заяви, че задържането на заподозрения е резултат от целодневно разследване. Той заяви, че е „донякъде облекчен“, подчертавайки, че са налице не просто подозрения срещу мъжа, а „определени доказателства“.

Според вестник „Шпигел“ заподозреният е 26-годишен мъж, пристигнал в Германия в края на декември 2022 г., който е подал молба за убежище.

Органите за сигурност са нямали подозрения, че е бил ислямистки екстремист.

По-рано властите задържаха 15-годишно момче по подозрение, че е разбрало за планираното нападение, но не е информирало властите, припомни Асошиейтед прес. Две свидетелки съобщиха на полицията, че са чули момчето и неидентифицирано лице да говорят за готвено насилие преди нападението.

Преди изявлението на Ройл антитерористичният прокурор Маркус Касперс заяви по време на пресконференция, че властите все още не могат да говорят за мотивите на нападателя.

„В момента не можем да идентифицираме мотивите, но предвид обстоятелствата не може да изключим възможността за тероризъм“, заяви Касперс, без да предостави допълнителни детайли.

The attacker of the deadly stabbing in Solingen (Germany) shouted "Allahu Akbar" and is believed to be a "mosque visitor" in the city : Unconfirmed police report



ISIS claimed the responsibility of the attack and german police arrested a seriyan national pic.twitter.com/eKDBbb2bPC — Gyan Jara Hatke (@GyanJaraHatke) August 25, 2024

Загиналите при нападението са двама мъже на 56 и 67-годишна възраст, както и 56-годишна жена. Полицията заяви, че нападателят изглежда нарочно се е целил в гърлата на жертвите.

По-рано терористичната групировка „Ислямска държава“ пое отговорност за нападението. Твърдението не може да бъде потвърдено по независим път. Групировката не предостави доказателства за твърденията си.

„Виждаме първите признаци на нова вълна от терористични атаки“, коментира Питър Нойман, професор по сигурността в Кралския колеж в Лондон. Според него „Ислямска държава“ се опитва да се възползва от огромната мобилизация в резултат на терористичното нападение на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалите събития в Газа, въпреки че строго погледнато тя няма нищо общо с тях.

„Атаката, която видяхме в Солинген, е именно от онези, които „Ислямска държава“ се опитва да вдъхнови. Тя призовава хората в интернет да атакуват „неверници“, използвайки подръчни средства като автомобили и ножове. По този начин тя се опитва да създаде впечатление, че е навсякъде и може да нанесе удар по всяко време“, каза Нойман пред АП.

German police arrest another suspect in connection with the fatal knife attack at a festival in Solingen. More details here: https://t.co/KHzyxGiEud #Germany #News #automateyouraccount #freewithnectar — BHIVE Germany Bee (@GermanyBlog10) August 25, 2024

Торстен Флайс, който ръководи полицейските операции в петък вечерта, каза, че служителите на реда извършват обиски и разследвания в цялата провинция Северен Рейн Вестфалия.

Той допълни, че полицията е открила няколко ножа, но добави, че не може да потвърди дали някой от тях е бил използван по време на нападението.

Полицията предупреди хората да останат бдителни. Властите създадоха онлайн портал, където свидетелите могат да качват кадри и всякаква друга информация, свързана с нападението.

Германският вътрешен министър Нанси Фезер посети града снощи и каза, че правителството ще направи всичко възможно, за да подкрепи жителите на Солинген.

German police detained a suspect in the Solingen knife attack that killed three people and wounded eight others, the state internal affairs minister of North Rhein Westphalia said. https://t.co/kDleeBwGq6 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) August 25, 2024

Германският канцлер Олаф Шолц каза, че извършителят трябва да бъде наказан с цялата строгост на закона.

"Атаката в Солинген е ужасно събитие, което силно ме шокира. Нападател брутално уби няколко души. Току-що говорих с кмета на Солинген Тим Курцбах. Ние скърбим за жертвите и стоим до семействата им", каза Шолц в социалната мрежа „Екс“.

"Отвратителният акт в Солинген шокира мен и страната ни. Скърбим за убитите и се тревожим за ранените. Желая им сила и бързо възстановяване от все сърце", на свой ред заяви президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмайер в изявление.

#HeadlineNews A 26-year-old man has turned himself in to the German police, claiming to be responsible for a deadly knife attack in Solingen. https://t.co/79ap8Nx5ZP pic.twitter.com/N6TX2AsoUU — CGTN Radio (@CGTNRadio) August 25, 2024

Десетилетие след като групировката "Ислямска държава" обяви своя халифат в големи части от Ирак и Сирия, екстремистите вече не контролират никаква земя, загубиха много свои видни лидери и почти не попадат в заглавията на световните новини.

Все пак групировката продължава да набира членове и да поема отговорност за смъртоносни атаки по света, включително тези в Иран и Русия по-рано тази година, при които загинаха десетки души.

German police have arrested a Syrian man suspected of killing three people and injuring another eight in Friday's knife attack in the western city of Solingen. https://t.co/XUrblZqC2T — Bart Marcois (@bmarcois) August 25, 2024

* Във видеото: Мъж намушка с нож в Германия 12 души, трима загинаха

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase