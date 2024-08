Политически реакции след "бруталния атентат" в Германия

Г ерманският канцлер Олаф Шолц призова днес нападателят, убил с нож трима души в Солинген снощи, да бъде заловен бързо и наказан с цялата строгост на закона, предаде Ройтерс.

Малко по-рано министърката на вътрешните работи Нанси Фезер заяви, цитирана от Франс прес, че е "дълбоко разстроена" от "бруталния атентат" в града в западната провинция Северен Рейн - Вестфалия.

По последни данни трима души са били убити, а осем - ранени, при атаката в Солинген. Издирването на нападателя продължава, като засега мотивът за действията му не е установен.

Продължава издирването на нападателя, убил с нож трима души в Германия

Атаката бе извършена, когато десетки хиляди хора се бяха събрали в Солинген, за да отпразнуват 650-ата годишнина от основаването на града. Нападателят започнал да ръга хора с нож на площад в центъра на града, близо до сцена, на която имало концерт.

Solingen stabbing attack: Police manhunt under way in Germany after three killed at diversity festival. German chancellor Olaf Scholz says that the perpetrator must be caught quickly and ‘punished to the fullest extent of the law’. pic.twitter.com/iPATwipdyQ