Германец откри радиоактивен материал в гаража си

Н ай-обикновено почистване на гараж се превърна в сериозен инцидент за спешните служби в германския град Ной-Изенбург, южно от Франкфурт, след като собственикът му откри консервна кутия, съдържаща радиоактивен материал.

Кутията е обезопасена от специализиран екип по време на инцидента в понеделник вечерта, съобщават от полицията.

Мъжът, чието име не се споменава, не е пострадал вследствие на излагането му на материала. Той е откаран в болница като предпазна мярка, но веднага след това е освободен, казва говорител на полицията.

Намерената от собственика на гаража консервна кутия е била с надпис "уранова руда". Това е накарало мъжа да се обади в полицията. Впоследствие е установено, че тя съдържа иридий-192 - радиоактивен изотоп на иридия.

Материалът излъчва ниско ниво на радиоактивност, обясняват от спешните служби.

Остава неясно обаче как иридият се е озовал в гаража.

